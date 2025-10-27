For Ever busca retener a Pancaldo, que es sondeado por Colón de Santa Fe

La dirigencia de For Ever definirá en los próximos días las continuidades tanto del cuerpo técnico como de los futbolistas de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional de Fútbol. La prioridad de los directivos, encabezados por el presidente Héctor Gómez, pasa por la continuidad del DT, Ricardo Pancaldo.

Ricardo Pancaldo, la prioridad para la dirigencia de For Ever. Los próximos días serán decisivos para saber si sigue.

El entrenador tiene contrato hasta el año que viene, pero hay que arreglar el tema económico como suele ocurrir cada fin de año. Además, hay una cláusula que tiene a su favor Pancaldo de no extender el vínculo en caso de encontrar una oferta superadora en otro club.

PANCALDO, EN LA MIRA DE COLÓN

Una las instituciones que puso los ojos en el DT es Colón de Santa Fe. El problema para Colón radica en que habrá elecciones el 30 de noviembre, por lo cual ningún candidato todavía puede sellar la llegada de un entrenador. Hay dos de los cinco pretendientes a la presidencia sabalera que ya señalaron a Pancaldo (que es santafesino) como un potable DT tras la buena campaña en este 2025 en For Ever: José Alonso (candidato del histórico dirigente José Vignatti) y Ricardo Magdalena (referente de la facción política que lleva su nombre). Alonso marcó como candidatos a entrenadores a Walter Otta, de gran campaña en Morón e Iván Delfino, protagonista de una notable temporada con Estudiantes de Río Cuarto.

Ricardo Pancaldo, que logró sostener a For Ever con un presupuesto muy por debajo del promedio de la categoría y Gabriel Gómez, que recientemente dejó su cargo tras una buena campaña en Patronato de Paraná.

Magdalena, por su parte, se reunió con el actual DT de Colón, Ezequiel Medrán, y señaló: «Fue una charla más que extensa, en la que se tocaron absolutamente todos los temas vinculados con la institución. Conmigo se termina la adaptación del club a quien venga, sino que es quien venga que deba adaptarse a Colón. Me pareció un muy buen muchacho, con muchas ganas y empeño, pero también de mi lado le fui totalmente sincero y le dije que teníamos otra carpeta para la dirección técnica y que es la de Ricardo Pancaldo».

Así dadas las cosas, será clave la reunión que llevará a cabo la dirigencia de For Ever con la representación de Pancaldo en los próximos días. La idea de los directivos del «Negro» es definir, a más tardar, en los próximos diez días la continuidad del DT.

EL PLANTEL ENTRENA

El plantel de For Ever tuvo una semana de descanso tras la eliminación ante Atlanta y retornó al trabajo el lunes pasado. La idea es mantener la base física de los jugadores que todavía tienen vínculo contractual con el plantel. Los jugadores recién quedarían liberados para sus vacaciones a fines de noviembre. La pretemporada comenzará en enero, y el torneo, como suele ocurrir, iniciaría a principios de febrero.

Los futbolistas que entrenaron esta semana fueron los arqueros Gastón Canuto y Nicolás Caprio; los defensores David Valdez, Mathias Silvera, Gino Barbieri, Jorge Zules Caicedo, Alan Luque y Tiago Chamorro; los volantes Santiago Úbeda, Joaquín Mateo, Juan Manuel Carrizo, Santiago Valenzuela, Brian Guerra, Robertino Seratto, Brian Nievas, Maximiliano Romero, Matías Ferrari y Joaquín Jara (estos últimos dos se recuperan de roturas de ligamentos); y los delanteros Leonardo Marinucci, Juan Cruz Cerrudo, Imanol Enríquez, Mateo Díaz Chaves, Jesús Amarilla y Agustín Zabaleta (se recupera de una fractura de tobillo).

Los dos jugadores que se fueron a préstamo a jugar el Regional Amateur fueron los arqueros Leandro Ledesma (Defensores de Vilelas) y Eduardo «Chato» Garcete (Fontana).

LOS QUE SE FUERON

Los jugadores que ya se desvincularon de For Ever fueron los defensores Mauricio Rosales, Jonathan Fleitas y Ramiro Fernández; los volantes Brandon Obregón, Franco Perinciolo y Gonzalo Cañete, y el delantero Matías «Mono» Romero.