Laguna Blanca invierte más de $25 millones en alumbrado público y amplía la red en distintos sectores

La intendente de Claudia Panzardi destacó el avance de un plan integral de mejora del alumbrado público en la localidad, con una inversión que ya supera los 25 millones de pesos en lo que va de 2026.

Según explicó la jefa comunal, el municipio asumió como política prioritaria la modernización del sistema lumínico, incorporando tecnología LED de última generación, lo que permite no solo mejorar la iluminación sino también optimizar el consumo energético y reducir costos a largo plazo.

Los trabajos incluyen la sustitución de equipos antiguos, la ampliación de la red en sectores que no contaban con cobertura y la intervención en puntos estratégicos. Entre ellos, mencionó tareas en cercanías de una planta de bombeo de agua, en esquinas de espacios públicos como la plaza central y en distintos barrios donde la iluminación era insuficiente.

Panzardi subrayó que estas obras se ejecutan con fondos propios del municipio y con personal capacitado, lo que refuerza la autonomía de gestión local. Además, remarcó que el alumbrado público cumple un rol clave en materia de seguridad, ya que contribuye a prevenir hechos delictivos y mejora la circulación en horarios nocturnos.

La iniciativa se enmarca en una política sostenida de inversión en infraestructura básica, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano y garantizar mejores condiciones de vida para los vecinos de Laguna Blanca.

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