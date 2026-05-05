Habilitaron un centro para el abordaje de consumos problemáticos

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El Ministerio de Salud y el Programa Provincial Fortaleza inauguraron este martes,  en Puerto Tirol, un nuevo Centro de Primera Escucha para el Abordaje de Consumos Problemáticos.

El dispositivo, denominado «Fortaleza Interior», funciona en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Salta.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez junto a la coordinadora del Programa Fortaleza, Dra. Alejandra Castro, y al intendente de la localidad, Humberto De Pompert, acompañaron la puesta en funcionamiento de este espacio destinado a brindar contención, orientación a quienes lo necesiten.

Desde el Gobierno indicaron que la apertura de este espacio tiene como objetivo fortalecer la presencia del Estado en el territorio, acercando a la comunidad un servicio de atención accesible, con escucha activa y estrategias de prevención orientadas a la detección temprana de situaciones de riesgo.

«Empezar a sembrar en una política de Estado transversal que aborde los consumos problemáticos, con la convicción e indicación del gobernador Leandro Zdero, es sembrar futuro, poniéndonos al frente junto a la sociedad para dar respuesta a esta problemática que nos involucra a todos, tanto a pacientes como a sus familias y a la comunidad», afirmó el ministro Rodríguez.

Asimismo, las autoridades señalaron que el nuevo Punto Fortaleza atenderá la demanda espontánea y desarrollará acciones de promoción y prevención de la salud en Puerto Tirol, en el marco de una política provincial que busca dar respuesta integral a una problemática social compleja.

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