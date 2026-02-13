Tarifa eléctrica 02B23: recuerdan plazos y requisitos para pequeñas industrias

La Subsecretaría de Industria, del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Sostenible, informó que continúa vigente el plazo para cumplimentar la documentación actualizada correspondiente a la Tarifa Eléctrica 02B23 destinada a pequeñas industrias.

Los beneficiarios deberán presentar la documentación requerida para la renovación o el trámite inicial del beneficio hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que el próximo vencimiento operará el 30 de septiembre de 2026. Desde el área recordaron que el cumplimiento en tiempo y forma es indispensable para mantener el beneficio otorgado por la empresa provincial de energía.

Entre los requisitos solicitados se encuentran:

-Última factura pagada de SECHEEP.

-Nómina salarial actual (Formulario F° 931 -AFIP), certificada por autoridad competente.

El subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, remarcó la importancia de la actualización documental: “Es fundamental que las pequeñas industrias presenten la documentación en los plazos establecidos para no perder un beneficio que impacta directamente en sus costos productivos”.

Asimismo, señaló: “La tarifa diferencial es una herramienta concreta para acompañar al sector industrial, sostener el empleo y fortalecer la actividad económica en la provincia”.

Desde el área también recordaron que el incumplimiento total o parcial de la documentación requerida producirá el decaimiento automático del beneficio otorgado por SECHEEP.

Para consultas o presentación de la documentación, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Industria, ubicada en el 3° piso de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear N° 145), o comunicarse al 0362-4448026.