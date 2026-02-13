Tras los fuertes vientos y horas sin luz, se normalizó el servicio eléctrico en el Gran Resistencia

Luego del temporal con intensos vientos registrado durante la tarde y noche del jueves, se restableció el suministro eléctrico en toda la red de media tensión del área metropolitana del Gran Resistencia. El operativo de emergencia permitió recuperar el servicio tras varias horas de cortes que afectaron a distintos barrios y localidades de la zona.

El fenómeno climático provocó la salida de servicio de más de 30 distribuidores y daños en un centro de distribución, lo que generó interrupciones en Resistencia, Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas y sectores aledaños. Ante esta situación, se activaron protocolos de contingencia y se reforzó el trabajo de cuadrillas técnicas, que operaron de manera ininterrumpida durante la noche y la madrugada para reparar las instalaciones dañadas y normalizar el sistema.

Con la red de media tensión ya restablecida, las tareas continúan enfocadas en la resolución de reclamos puntuales vinculados a líneas de baja tensión y a situaciones específicas que aún puedan registrarse en algunos sectores.

Desde el operativo se solicitó a los usuarios que, ante inconvenientes en el servicio, realicen el reclamo correspondiente a través de los canales habilitados. Además, se pidió comprensión frente al impacto de un evento climático de gran magnitud que afectó la infraestructura eléctrica de la región.

Canales de atención

Centro de Atención Telefónica: 0800-7777-589

WhatsApp: 3644 377 044

App: Oficina Virtual (servicio eléctrico provincial)