Suspendieron las clases en Juan José Castelli por las intensas lluvias

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Desde Regional Educativa II informaron a las escuelas que, ante la contingencia climática, la suspensión de actividades para este día jueves es total.

Aclararon, además, que las estrategias de recuperación de clases y de contenidos deberán ser implementadas en acuerdos institucionales y plasmados en el Proyecto Educativo Institucional.

Durante la mañana del jueves, se desataron precipitaciones en Castelli y en todas las localidades de la región, lo que complica aún más la situación de cientos de familias damnificadas.

Desde la Regional Educativa propusieron el regreso a las actividades combinando presencialidad y virtualidad, según la circunstancia. Sin embargo, la presencia de los estudiantes en los establecimientos fue muy escasa durante los días miércoles y la mañana de este jueves.

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