Tras siete meses de búsqueda, hallaron restos óseos que pertenecerían a Nelson David Gusak

Culminó la búsqueda de Nelson David Gusak, el joven de 26 años que había sido visto por última vez en septiembre de 2025. Tras un aviso de un particular sobre la presencia de restos óseos, efectivos policiales acudieron al lugar y hallaron restos humanos. Entre las pertenencias, se encontró el Documento Nacional de Identidad del joven buscado.

Desde su desaparición hace siete meses en el asentamiento Zampa, la Policía del Chaco había desplegado múltiples operativos terrestres, rastrillajes en sectores boscosos y entrevistas en todo su entorno, a través de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El hallazgo

Alrededor de las 16.30 de hoy, una llamada telefónica alertó sobre la presencia de un cuerpo en una zona de monte ubicada en la intersección de calle 19 y avenida Nicaragua, en la zona sur de Resistencia. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana confirmó la veracidad del informe, encontrando restos óseos en avanzado estado de descomposición.

Identificación y peritajes

La fiscal en turno ordenó de inmediato la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial. Durante la inspección de las prendas de vestir, hallaron en un bolsillo del pantalón una billetera que contenía el DNI a nombre de Nelson David Gusak.

En el lugar también trabajó personal de la División Búsqueda de Personas y de la División Bomberos. Por orden de la magistratura, los restos fueron trasladados en el móvil tanatológico hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde se realizará la necropsia correspondiente para determinar fehacientemente las causas y la data de muerte.