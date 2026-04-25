Leandro Zdero se reunió con Karina Milei y Diego Santilli

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, mantuvo este viernes una reunión en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de una agenda de trabajo enfocada en fortalecer políticas públicas y generar nuevas oportunidades para la provincia.

El encuentro se centró en avanzar en una articulación concreta entre Nación y Chaco, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y atender las demandas locales mediante acciones coordinadas.

Del conclave en Casa Rosada participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Tras la reunión, Zdero destacó la importancia del trabajo conjunto y reafirmó la voluntad de sostener el vínculo institucional. «Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para que el Chaco sea parte de una Argentina con oportunidades», expresó.

«Queremos mirar hacia adelante, enfocarnos en el Chaco y en la Argentina que viene. Esa es nuestra esperanza y ahí vamos a poner todo nuestro esfuerzo», expresó el mandatario.

Del encuentro, solo trascendió que los funcionarios dialogaron sobre los proyectos en marcha y las prioridades de gestión que requieren una coordinación directa entre ambas administraciones.