Secuestran 62 animales, armas y detienen a un sospechoso de abigeato

Un amplio operativo policial en el interior del Chaco culminó con el secuestro de 62 animales vacunos, armas de fuego y la detención de un hombre, en el marco de una causa por presunto abigeato y delitos conexos.

La investigación se inició el 15 de abril, a partir de información sobre la presencia de hacienda de dudosa procedencia en el predio de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza.

Aunque en ese momento no se encontraron animales, las averiguaciones permitieron seguir el rastro de un camión que había transportado 26 bovinos hacia Machagai.

El vehículo, un Volvo 370, fue interceptado sobre la Ruta Nacional 16. El conductor declaró haber adquirido parte de la carga en Presidencia de la Plaza y completado el traslado en otra localidad.

A partir de pericias veterinarias y controles posteriores, se detectaron inconsistencias en marcas y señales, lo que permitió identificar al menos siete animales pertenecientes a un establecimiento rural, que luego formalizó la denuncia.

El avance de la causa derivó en una serie de allanamientos realizados este miércoles, en zonas rurales de Machagai y Colonia El Palmar. Allí se inspeccionaron más de 180 bovinos, detectándose numerosas irregularidades como ausencia de marcas y superposición de señales, lo que motivó el secuestro de otros 27 animales.

Finalmente, este jueves, en un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial 7, Lote 5, los efectivos detuvieron a un hombre y secuestraron un teléfono celular, dos hierros de marca y varias armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 22, una escopeta calibre 16 y un rifle calibre 22.

La Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín dispuso que el detenido sea notificado en causas por supuesto encubrimiento e infracción al artículo 189 bis del Código Penal. En tanto, la totalidad de los animales secuestrados fue trasladada al predio de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, donde permanece bajo custodia judicial mientras continúa la investigación.