Una cervecería chaqueña hizo podio en el Mundial de Cerveza 2026

a Argentina consiguió un lugar en el podio de la World Beer Cup 2026 con tres proyectos que llegaron desde distintos puntos del país y se destacaron en estilos exigentes. Okcidenta, de Santa Fe, obtuvo la medalla de plata con Paradoja Nocturna en la categoría de cerveza stout fuerte envejecida en madera y barrica, que reunió a 114 participantes. Por otro lado, Bichofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, sumó una medalla de plata con Criolla y otra de bronce con Torrontés en la categoría de cerveza de frutas al estilo belga, que contó con 65 participantes.

El resultado puso a dos cervecerías argentinas entre las etiquetas más destacadas de una competencia que suele servir de referencia para la industria artesanal global. En el caso de Okcidenta, el reconocimiento llegó con una cerveza ubicada en un segmento de perfiles intensos y complejos, donde las versiones con paso por madera y barrica suelen ocupar un lugar de prestigio. En el caso de Bichofeo, la premiación apareció en una categoría vinculada a la fruta y con una identidad que, por los nombres de las cervezas distinguidas, también remitió a variedades muy asociadas a la producción local.

Un certamen de escala global

La World Beer Cup es organizada por la Brewers Association, entidad que representa a las pequeñas cervecerías independientes de Estados Unidos, aunque abre la competencia a productores de todo el mundo. En la edición 2026 participaron cervecerías de 50 países y se evaluaron 8.166 cervezas de 1.644 cervecerías en 113 categorías de cerveza y cinco de sidra. Con subcategorías incluidas, se entregaron medallas en 186 estilos y participaron 255 jueces de 37 países.

La escala del certamen le otorgó mayor peso al resultado argentino. La organización suele presentar la Copa como una de las mayores competencias cerveceras del mundo y, con frecuencia, se la menciona como una suerte de “Olimpiadas de la cerveza”. En ese marco, el desempeño de Okcidenta y Bichofeo sobresalió en categorías con un buen nivel de participación y en estilos muy distintos entre sí.

El detrás de la premiación de Okcidenta

En Santa Fe, Okcidenta nació de la mano de Marco Málaga y Marcelo Gil, dos elaboradores con décadas de experiencia en cervezas tradicionales e innovadoras. Según la presentación institucional de la marca en su sitio web, esa trayectoria quedó reflejada en más de 80 premios y medallas, tanto nacionales como internacionales.

Cerveza «Paradoja nocturna» de Okcidenta. (Foto: Instagram @Okcidenta)

La cervecería, además, remarcó su compromiso con la calidad, la independencia y la sustentabilidad, mediante prácticas orientadas a reducir el impacto ambiental e impulsar el consumo consciente. La medalla de Paradoja Nocturna reforzó ese recorrido con un nuevo reconocimiento internacional.

El recorrido de Bichofeo Brewing

La cervecera chaqueña se desarrolló en Resistencia y, según Mariano Balba, consultor cervecero, se montó en un predio que cuatro años antes era un baldío. El sueño arrancó de cero, con la planificación de la fábrica, la producción, la estrategia comercial y el diseño técnico del bloque de cocción.

Bichofeo utiliza uvas en parte de sus elaboraciones, un rasgo reconocido en las medallas obtenidas por Criolla y Torrontés. Balba describió a Bichofeo como una fábrica de alta gama, con equipamiento pensado para distintos estilos, entre ellos lagers, y con especial atención a la calidad técnica. También ubicó el proyecto en una escena regional más amplia, con movimiento cervecero en Chaco y Corrientes. La premiación en la World Beer Cup 2026 le dio proyección internacional a ese trabajo.

Las señales que dejó la competencia

La edición 2026 registró una leve baja frente a 2025, cuando se habían presentado 8.375 cervezas de 1.761 cervecerías. Chris Williams, director de la competencia de la Brewers Association, indicó que la caída fue de 2,5% y sostuvo que ese comportamiento mostró señales de estabilización en el sector tras años de ajuste.

Entre las tendencias que dejó la copa, la India Pale Ale estilo Costa Oeste volvió a ser la categoría con más participantes, con 293 inscripciones, por encima de la India Pale Ale jugosa o turbia, que registró 274.

También crecieron las señales de interés por las lagers artesanales. La Pilsner de estilo alemán reunió 201 inscripciones y la Helles de estilo Munich, 156. Al mismo tiempo, Williams advirtió una caída marcada en los estilos ácidos y en las categorías tradicionales de Imperial Stout, aunque las versiones especiales añejadas en barrica mantuvieron demanda.

En ese mapa global, las medallas de Paradoja Nocturna, Criolla y Torrontés situaron a la Argentina en la lista de ganadoras de un certamen que funciona como termómetro de la cerveza artesanal. Santa Fe y Resistencia aportaron las etiquetas locales que se clasificaron entre las mejores del mundo en 2026.

Los primeras diez categorías de la Copa Mundial de la Cerveza 2026 El resultado puso a dos cervecerías argentinas entre las etiquetas más destacadas de una competencia que suele servir de referencia para la industria artesanal global. (Foto: Brewers Association)

Categoría 1: Cerveza de trigo estilo estadounidense – 43 participantes

Oro: Silk Ale White, Spring Valley Brewery, Shibuya, Japón Plata: Lunar Fallout, Tilted Axis Brewing Co., Holly, Michigan Bronce: Summerfield Wheat, Grand Fir Brewing, Portland, Oregón

Categoría 2: Cerveza de frutas – 87 participantes

Oro: Yuzu Lager, Market Garden Craft Brewery, Cleveland, Ohio Plata: Lime Drop, Wicked Weed Brewing, Asheville, Carolina del Norte Bronce: Agua Fresca, Cervecería Los Dos Potrillos – Parker, Parker, Colorado

Categoría 3: Cerveza de trigo con fruta – 71 participantes

Oro: Raspberry Rush, Armored Cow Brewing Co., Charlotte, Carolina del Norte Plata: Scent of a Lesser Stag, BabyCat Brewery, Kensington, Maryland Bronce: Key Lime Pie in the Sky, The Sandlot Brewery – Coors Field, Denver, Colorado

Categoría 4: Cerveza de campo – 50 participantes

Oro: Green Bean Paste Wheat Beer, Peiping Machine Brewing, Beijing, China Plata: UPP Yours, UPP Liquids, Bend, Oregón Bronce: Double Astral w/ Coconut, Third Eye Brewing Co., Hamilton, Ohio

Categoría 5: Cerveza de calabaza, zapallo o especias de calabaza – 33 participantes

Oro: Pumpkin Ale, 2 Silos Brewing Co., Manassas, Virginia Plata: Pumpkin Spice J. Marie, River North Brewery, Denver, Colorado Bronce: Barrel Aged Double Zombies, New Trail Brewing Co., Williamsport, Pensilvania

Categoría 6: Cerveza con chile – 63 participantes

Oro: Ay Dios Mio!, Silver Reef Brewing Co., St. George, Utah Plata: Pyros Prost, Hop Dogma Brewing Co., Half Moon Bay, California Bronce: El Poblano Borracho, Liquid Mechanics Brewing, Lafayette, Colorado

Categoría 7: Cerveza con hierbas y especias – 99 participantes

Oro: Sansho Lager, Craftrock Brewing, Hachioji, Japón Plata: A Date In Jötenheim, Bullfinch Brewpub, Syracuse, Nueva York Bronce: Hecho En Szechuan, Pinthouse Brewing, Austin, Texas

Categoría 8: Cerveza con té – 36 participantes

Oro: Helper Beer Archaic Forrest, Helper Beer, Helper, Utah Plata: Ceylon Black Tea Beer, NBeer Craft Brewing Co., Chengdu, China Bronce: Breakside White Tea Lager, Breakside Brewery, Milwaukie, Oregón

Categoría 9: Cerveza con chocolate – 40 participantes

Oro: Viator Obscura: Triple Chocolate, Wandering Monsters Brewing Co., Cincinnati, Ohio Plata: Whistler Winter Dunkel, Whistler Brewing Co., Vancouver, Canadá Bronce: Cocoa Cow, Sunriver Brewing Co., Sunriver, Oregón

Categoría 10: Cerveza con café – 48 participantes

Oro: Squirrels Just Want to Have Fun, River North Brewery, Denver, Colorado Plata: Stay Calm, East Village Brewing Co., San Diego, California Bronce: Golden Stout, Karl Strauss Brewing Co., San Diego, California

*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com