Instalan bomba de alto caudal para acelerar el drenaje en Villa Río Bermejito

En el marco de la emergencia hídrica que afecta al norte chaqueño, la Administración Provincial del Agua (APA) desplegó un operativo en Villa Río Bermejito con el objetivo de aliviar las zonas más comprometidas por las intensas lluvias.

Las tareas se realizaron de manera articulada junto al Municipio, encabezado por el intendente Omar Reis, y con la colaboración de Secheep. El operativo incluyó la instalación de una bomba sumergible con capacidad de 100 litros por segundo, destinada a acelerar el escurrimiento del agua acumulada.

Los trabajos se concentraron en sectores críticos como el barrio Brandel y la zona de la Ruta 3, donde las precipitaciones recientes —que superaron los 250 milímetros— generaron importantes anegamientos.

El vocal de la APA, Luis Castagno, destacó la intervención en territorio y remarcó que estas acciones forman parte de un plan de contingencia provincial para dar respuestas rápidas ante situaciones extremas. “La instalación de esta bomba de alto caudal permite desagotar sectores muy comprometidos y brindar alivio a las familias afectadas”, señaló.

Desde el organismo indicaron que continuarán con el monitoreo permanente de la situación y el refuerzo de las tareas en la zona, priorizando la seguridad de los vecinos y la recuperación de los barrios afectados por el temporal.