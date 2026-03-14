Sorteo de viviendas en Colonia Popular: publicaron el padrón provisorio

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) informó que ya se encuentra disponible el padrón provisorio de postulantes habilitados para participar del próximo sorteo público de viviendas, en Colonia Popular.

Los listados fueron publicados para su consulta en la fanpage (Facebook) oficial del organismo, donde cada familia puede verificar su correcta inclusión en el proceso.

En este sentido, los participantes fueron divididos en tres categorías: familias sin hijos, familias con hijos y familias que cuenten con integrantes con discapacidad. Para esta instancia de adjudicación, se estableció como requisito que los grupos familiares cuenten con ingresos mínimos superiores a los $500.000. Además, el sorteo se realizará mediante un sistema de segmentación que busca garantizar mayor equidad entre los postulantes.

Desde el organismo recordaron que se encuentra vigente el período de transparencia del proceso. Hasta el martes 17 de marzo, los interesados podrán realizar consultas o presentar impugnaciones, en caso de detectar errores u omisiones en el padrón provisorio.

Esta etapa es clave para garantizar la transparencia y legitimidad del procedimiento antes de avanzar hacia la elaboración del listado definitivo de participantes.

Una vez finalizado el período de revisión, el Ipduv dará a conocer los padrones definitivos junto con la fecha confirmada del sorteo público, instancia en la que se definirán los preadjudicatarios de las nuevas unidades habitacionales.

Finalmente, desde el organismo recomendaron a los vecinos seguir las redes sociales oficiales para mantenerse informados sobre las actualizaciones, días y horarios del sorteo.