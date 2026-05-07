Margarita Belén incorporó nuevas motos para fortalecer los controles de la Guardia Urbana

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La gestión municipal de Margarita Belén presentó dos nuevas motocicletas 0 kilómetro destinadas a reforzar las tareas de prevención, patrullaje y control que realiza la Guardia Urbana local.

La incorporación fue encabezada por el intendente Javier Martínez, acompañado por la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes; el secretario de Gobierno, Francisco Chacón; el coordinador de Seguridad, José Del Río; además de agentes de Tránsito y personal de la Guardia Urbana Municipal.

Desde el Municipio señalaron que las unidades fueron adquiridas con recursos propios y permitirán mejorar la capacidad operativa de los equipos que diariamente realizan recorridas, operativos y tareas de prevención en distintos sectores de la localidad.

“Seguimos trabajando para brindar más seguridad y mayor presencia en las calles, cuidando a nuestros vecinos con acciones concretas”, expresaron desde la comuna.

Con esta incorporación, el Ejecutivo municipal busca fortalecer el sistema de control urbano y acompañar el trabajo preventivo que se desarrolla en Margarita Belén.

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