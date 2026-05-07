Fontana avanza con obras de infraestructura y seguridad en el cementerio municipal

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La Municipalidad de Fontana continúa ejecutando trabajos en el cementerio municipal con la construcción de un nuevo muro perimetral destinado a mejorar la seguridad y el orden del predio.

Desde la gestión encabezada por Fernando Cuadra señalaron que la obra busca brindar mayor tranquilidad a las familias que concurren al lugar, además de fortalecer la infraestructura general del espacio.

Los trabajos se llevan adelante de manera articulada entre el Municipio y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, en el marco de un esquema de cooperación para el mejoramiento de espacios públicos.

“Seguimos acompañando el crecimiento y el bienestar de la comunidad”, destacaron desde la comuna al informar sobre el avance de la obra.

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