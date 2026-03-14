El Concejo Municipal de Resistencia sesionará en la Casa por la Memoria

En el marco de las actividades por los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, el próximo martes 17 de marzo, el Concejo Municipal de Resistencia realizará por primera vez una sesión en la Casa por la Memoria, un espacio profundamente ligado a la preservación de la memoria histórica y a la promoción de los derechos humanos en la provincia del Chaco.

La iniciativa fue acordada junto a los organismos que sostienen y acompañan el funcionamiento de este sitio de memoria, reafirmando el compromiso institucional del Concejo Municipal con los valores de memoria, verdad, justicia y democracia.

La decisión expresa también la voluntad de llevar la deliberación pública a un ámbito cargado de significado para la historia reciente de nuestro país.

La Casa por la Memoria funciona en un edificio que forma parte del circuito del terrorismo de Estado en la provincia y que hoy se encuentra resignificado como espacio de memoria, reflexión y construcción colectiva. En ese sentido, la realización de esta sesión constituye un gesto institucional que reconoce el papel central que cumplen estos sitios en la transmisión de la historia reciente, en la defensa de los derechos humanos y en la consolidación de la vida democrática.

La memoria colectiva constituye un patrimonio fundamental de la sociedad. Su preservación y transmisión fortalecen las instituciones democráticas y permiten reafirmar, frente a cualquier intento de negacionismo o relativización del terrorismo de Estado, el compromiso con el Nunca Más.

POLÍTICAS DE ESTADO Y MEMORIA

En este contexto, desde los organismos y trabajadores que integran y acompañan el funcionamiento de la Casa por la Memoria se considera importante señalar diversas problemáticas que afectan el funcionamiento del espacio. Entre ellas, se destaca la precarización laboral de varios integrantes del equipo de trabajo, quienes desempeñan tareas bajo modalidades contractuales inestables —contratos, becas o proyectos especiales— con remuneraciones muy bajas y sin definiciones de continuidad.

También se advierte la falta de recursos financieros estables para la organización de actividades, el mantenimiento del espacio y la administración cotidiana, ya que el sitio continúa sin reconocimiento pleno dentro de la estructura orgánica institucional ni con herramientas básicas, como una caja chica regular para su funcionamiento.

Asimismo, se señala la situación edilicia, que presenta deficiencias estructurales que requieren atención y recursos para garantizar la preservación del lugar y el adecuado desarrollo de las actividades que allí se realizan.

Todo lo anterior lleva a plantear la necesidad de que los Poderes del Estado, tanto provincial como municipal, aseguren la preservación del patrimonio histórico-cultural del eje Memoria-Verdad-Justicia, con políticas públicas de sostén y desarrollo a esta temática tan importante.

En ese marco, la realización de esta sesión del Concejo Municipal en la Casa por la Memoria se inscribe así en un momento significativo para la reflexión colectiva.

A 50 años del golpe de Estado, reafirmar la memoria histórica no es sólo un ejercicio del pasado: es también una forma de defender el presente democrático y proyectar un futuro basado en los derechos humanos, la justicia y la dignidad del pueblo.