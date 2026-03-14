Árbol limonero: por qué recomiendan regarlo con agua de lentejas y cuáles son los beneficios
El cuidado de los cítricos en el hogar se ha convertido en una tendencia al alza, pero pocos secretos son tan efectivos y económicos como el uso del agua de lentejas. Si tienes un limonero en tu jardín o en una maceta y notas que su crecimiento se ha estancado, puedes recurrir a este elemento casero.
Al procesaárbol,r las lentejas en agua, estas liberan una gran cantidad de hormonas que estimulan la división celular en las raíces del entre otros beneficios.
Por qué recomiendan regar el árbol limonero con agua de lentejas
La razón principal por la que los expertos en huertos urbanos recomiendan este método es la presencia de auxinas, que funcionan como un enraizador natural para el árbol limonero.
Un limonero con un sistema radicular fuerte es un ejemplar mucho más resistente a las plagas y a los cambios climáticos, ya que las raíces permiten que el árbol absorba mejor los minerales del suelo.
Para aprovechar al máximo las propiedades de las lentejas, se recomienda realizar un concentrado dejando las legumbres en remojo durante 24 horas, triturarlas levemente y colar el líquido en la tierra del árbol.
No utilices el agua de lentejas todos los días. Para un limonero adulto, una aplicación mensual durante la primavera y el verano es suficiente para ver resultados sorprendentes.
Los beneficios en el árbol limonero
Regar tu limonero con este preparado casero aporta ventajas que los fertilizantes químicos a veces pasan por alto:
- Aceleración del crecimiento: especialmente en árboles jóvenes o recién plantados.
- Recuperación tras enfermedades: ayuda al árbol a regenerar tejidos tras un ataque de hongos o cochinillas.
- Floración vigorosa: un sistema de raíces sano garantiza que la energía del árbol se concentre en producir flores que no se caigan prematuramente.
- Sostenibilidad: es una alternativa ecológica que no contamina el sustrato ni altera el pH de forma agresiva.