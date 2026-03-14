Árbol limonero: por qué recomiendan regarlo con agua de lentejas y cuáles son los beneficios

Un limonero con un sistema radicular fuerte es un ejemplar mucho más resistente a las plagas y a los cambios climáticos, ya que las raíces permiten que el árbol absorba mejor los minerales del suelo.

Para aprovechar al máximo las propiedades de las lentejas, se recomienda realizar un concentrado dejando las legumbres en remojo durante 24 horas, triturarlas levemente y colar el líquido en la tierra del árbol.

El jugo de lentejas puede ser utilizado en tus plantas con grandes beneficios.

No utilices el agua de lentejas todos los días. Para un limonero adulto, una aplicación mensual durante la primavera y el verano es suficiente para ver resultados sorprendentes.

Los beneficios en el árbol limonero

Regar tu limonero con este preparado casero aporta ventajas que los fertilizantes químicos a veces pasan por alto: