Operativo «Ver para ser libres»: se entregaron 160 lentes en Campo Largo y Presidencia Roca

Este miércoles los equipos del operativo «Ver para ser libres» brindaron atención en Campo Largo y en Presidencia Roca, con casi 300 controles oftalmológicos, y entregaron unos 160 anteojos de receta en total a niños y adolescentes de sectores vulnerables .

Estos operativos son parte de una iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación, articulado con la provincia, a través de Desarrollo Humano, Salud y Educación de todo el país, para garantizar el derecho a la salud visual de niños y adolescentes, especialmente aquellos que asisten a escuelas, de zonas periféricas o zonas rurales. En nuestra provincia, equipos territoriales Ñachec colaboran con la organización de cada convocatoria.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, sumó el Registro Civil Móvil con atención y trámites a los vecinos de Campo Largo, y se realizaron 120 nuevos ejemplares de DNI. También estarán apostados en las localidades de Las Breñas y Charata.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 7 Y 8 DE MAYO

Móvil oftalmológico 1:

Jueves 7: General José de San Martín (EEE N°10, incluye Pampa Almirón)

Viernes 8: General José de San Martín (EEE N°10, incluye La Eduvigis)

Móvil oftalmológico 2:

Jueves 7: Las Breñas (CEF N°5)

Viernes 8: Charata (EEA N°3).