Sin incidentes, retiraron a personas asentadas al borde de la laguna Avalos

A través de un operativo conjunto, se retiraron dos viviendas asentadas, ilegalmente, al borde de la laguna Avalos y del terraplén lindante, cercano a la Estación de Bombeo N° 2, en el barrio Santa Clara.

La intervención fue ejecutada por la Municipalidad de Resistencia, la Administración Provincial del Agua y el Juzgado de Faltas Ambiental de la ciudad, además de la Policía del Chaco. No se registraron incidentes.

Con camiones volcadores, la Comuna aportó en este dispositivo, a través de la Subsecretaría de Asuntos Hídricos, tarea que había comenzado el miércoles con el emplazamiento a los ocupantes de estas fincas a retirarse, explicándoles que se asentaron en lugares prohibidos y provocando inconvenientes en el espejo de agua.

José Escalante, coordinador de la APA, indicó a su vez que “procedimos al retiro de dos viviendas precarias ubicadas sobre las defensas del río Negro y otra al borde de la laguna Avalos”.

“Tuvimos la colaboración invalorable del Municipio y esto permitirá seguir con el mantenimiento de las defensas y facilitar el tránsito de las máquinas en caso de urgencias”, agregó.