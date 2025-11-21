Gustavo Valdés se reunió con empresarios madereros de la India

Gustavo Valdés continua con su gira comercial por la India y en ese marco mantuvo una reunión con empresarios del sector maderero de Guyarat. Así lo informó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

El encuentro se llevó adelante en el Consulado que Argentina tiene en la ciudad de Mumbai.

 

 

En tanto, ayer jueves, el gobernador correntino visitó las instalaciones de la empresa JNPA, operadora del puerto de contenedores Jawaharlal Nehru, ubicada en Navi Mumbai. Esta terminal es uno de los nodos logísticos marítimos más importantes del país asiático.

Durante la recorrida, Valdés y su comitiva tomaron contacto directo con los procesos tecnológicos y de infraestructura que sostienen el alto volumen de operaciones de la terminal portuaria.

