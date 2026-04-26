Miraflores: rápida respuesta del gobierno provincial para acelerar el escurrimiento del agua

Tras la recorrida realizada este sábado por el gobernador Leandro Zdero en Miraflores, este domingo desde las primeras horas de esta mañana se pusieron en marcha los trabajos comprometidos para acelerar el escurrimiento del agua en las zonas más afectadas.

“A partir de las 7:30, una máquina enviada por la Administración Provincial del Agua (APA) comenzó a operar en el sector urbano, desde donde posteriormente se trasladó hacia el Lote 88, considerado uno de los puntos más críticos. En paralelo, también se encuentra trabajando maquinaria de Vialidad Provincial, lo que permite reforzar las tareas y optimizar los tiempos de respuesta”-expresó Luis Castagno, vocal de APA.

Estas acciones forman parte del rápido accionar del Gobierno provincial, en cumplimiento de los compromisos asumidos durante la visita del mandatario provincial, con el objetivo de desagotar lo antes posible el agua acumulada en viviendas y sectores anegados.

Durante el operativo estuvieron presentes también el concejal Roberto Gil y el presidente del consorcio local, Antonio Albornoz, quienes acompañan los trabajos en territorio y colaboran con la organización de la asistencia a los vecinos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la intervención conjunta de los distintos organismos permite dar respuestas concretas ante la emergencia, priorizando el bienestar de las familias afectadas y avanzando en soluciones inmediatas para normalizar la situación en la localidad.