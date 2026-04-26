Pinedo: Ciuci destacó asistencia social por lluvias y anunció obras en el complejo municipal

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, brindó un panorama de la situación social en la localidad y zonas rurales, marcada por las lluvias y la paralización de actividades laborales, y detalló además avances en obras de infraestructura.

El jefe comunal explicó que en los últimos días se intensificó la asistencia a familias afectadas por las condiciones climáticas, especialmente en parajes como Mesón de Fierro, donde se entregaron módulos alimentarios a unas 50 familias. “Son vecinos que viven del trabajo diario y hoy no pueden salir a trabajar por la lluvia”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el municipio mantiene un sistema de asistencia domiciliaria en la ciudad, con equipos que recorren los barrios para relevar necesidades y brindar acompañamiento no solo alimentario, sino también sanitario y social.

Obras y mejoras en el complejo municipal

Por otra parte, Ciucci detalló una serie de trabajos que se vienen realizando en el complejo local, con el objetivo de poner en valor uno de los espacios más utilizados por la comunidad.

Entre las intervenciones mencionó el recambio de techos, instalación de placas nuevas, renovación de luminarias, reparación de portones, mantenimiento de equipos de aire acondicionado y reacondicionamiento de baños, además de la reparación y pintura de mobiliario.

Asimismo, adelantó que existe un proyecto para reubicar los sanitarios y construir un museo en ese sector, lo que implicaría una inversión mayor a futuro.

El intendente indicó que se trabaja con el objetivo de llegar en condiciones al 9 de mayo, fecha en la que se realizará una rifa solidaria a beneficio del hospital local, con fiscalización de Lotería Chaqueña.

Además, anticipó otras actividades previstas para el mes, como eventos culturales y comunitarios, y la posible realización de una lotería familiar gratuita.

Finalmente, destacó las mejoras en espacios exteriores, como iluminación, sector del muelle y áreas recreativas, y aseguró que el municipio continúa invirtiendo en infraestructura para fortalecer los espacios públicos y comunitarios.