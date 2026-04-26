Ciervo Petiso avanza con señalización vial para mejorar la seguridad en la Ruta 30

El intendente de Ciervo Petiso, Darío Acosta, informó que comenzaron los trabajos de colocación de señalética sobre la Ruta Provincial 30, especialmente en el tramo que atraviesa la localidad.

Según detalló el jefe comunal, las tareas se iniciaron tras gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Seguridad Vial, Vialidad Provincial y la empresa ejecutora, con el objetivo de reforzar la seguridad de vecinos y conductores que circulan por la zona.

En las próximas etapas, se prevé avanzar con el pintado de cruces peatonales, señalización de velocidades máximas y otras demarcaciones necesarias para ordenar el tránsito.

Desde el municipio destacaron que estas acciones buscan reducir riesgos y prevenir accidentes, al tiempo que se complementan con el trabajo de promotores viales y campañas de concientización junto a instituciones y la comunidad.

“Circulemos con responsabilidad”, expresó Acosta, al remarcar la importancia del compromiso de todos para fortalecer la seguridad vial.