Operativo Gaúcho Narco: Gendarmería decomisó más de 9 toneladas de droga en Misiones

Como resultado de los operativos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en la zonas de frontera, agentes de Gendarmería Nacional decomisaron más de 9 toneladas de droga en Misiones.

Efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional, en forma coordinada con la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado” y la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, en un trabajo de cooperación internacional con la “Força Integrada de Combate ao Crime Organizado” (FICCO) del estado de Paraná, República Federativa de Brasil, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales de origen brasileño sobre el kilómetro Nº 1.509 de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de la localidad de Caraguatay.

Durante el control documentológico, los funcionarios detectaron irregularidades en los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), que resultaron ser apócrifos. Ante esta situación, se efectuó una inspección exhaustiva del transporte y su carga.

Los gendarmes realizaron el pasaje con el can detector de narcóticos “Vera”, que reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes, marcando varios lugares del rodado. Tras retirar la lona del sector de carga, los federales constataron la presencia 326 bultos que contenían 11.667 paquetes rectangulares, con un peso total de 9.490 kilos 200 gramos de cannabis sativa, según las pruebas efectuadas por integrantes de Criminalística y Estudios Forenses.

Asimismo, mediante la consulta sobre los antecedentes del camión, se confirmó que poseía pedido de secuestro activo por robo en Morón, provincia de Buenos Aires, por lo que el dominio que llevaba colocado no le pertenecía.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron la detención del involucrado de nacionalidad brasileña, la incautación de la sustancia estupefaciente, del rodado y de toda documentación y elementos de interés para la causa.