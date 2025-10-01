Septiembre cerró con más de 55 mil automóviles patentados

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó que septiembre cerró con 55.827 vehículos patentados, marcando un crecimiento interanual del 27,8% frente a las 43.679 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

El mercado también mostró una mejora mensual, con una suba del 1,7% respecto a agosto, cuando se habían contabilizado 54.888 unidades.

Con estos resultados, el acumulado de 2025 alcanza las 500.089 unidades, lo que representa un salto del 60,4% frente al mismo período del año pasado (311.757 vehículos).

El Toyota Yaris volvió a encabezar el ranking de patentamientos en septiembre, consolidándose como el 0km más vendido del país y reafirmando su liderazgo en el acumulado anual. Sin embargo, su continuidad en la cima podría verse comprometida en los próximos meses: una tormenta severa afectó la planta de motores de Porto Feliz, en Brasil, donde se producen las motorizaciones de los Yaris, Corolla Sedán y Corolla Cross.

El incidente obligó a detener temporalmente la producción y podría impactar en el abastecimiento local.

El fenómeno climático también provocó una nueva postergación del lanzamiento del Yaris Cross, el SUV compacto que Toyota tenía previsto incorporar a su gama regional.

Mientras tanto, el mercado dejó otra sorpresa: la Ford Territory se convirtió en la SUV más vendida del mes, superando a referentes del segmento como la Toyota Corolla Cross y la Volkswagen Taos, además de modelos exitosos como el Peugeot 208 y la Chevrolet Tracker.

El crecimiento sostenido de este modelo confirma el auge de las SUVs medianas y refleja el cambio de preferencias entre los compradores argentinos.

LOS 10 VEHÍCULOS 0KM MÁS VENDIDOS EN LA ARGENTINA

Toyota Yaris – 3.037 unidades

Toyota Hilux – 2.499 unidades

Ford Ranger – 2.211 unidades

Fiat Cronos – 2.077 unidades

Ford Territory – 2.008 unidades

Volkswagen Amarok – 2.006 unidades

Chevrolet Tracker – 1.764 unidades

Peugeot 208 – 1.723 unidades

Toyota Corolla Cross – 1.695 unidades

Volkswagen Polo – 1.485 unidades