Villa Río Bermejito se consolida como destino turístico tras su presentación en la FIT

Villa Río Bermejito, conocido como “el secreto turístico del Chaco”, continúa ganando protagonismo en el mapa nacional e internacional gracias a una exitosa campaña de promoción que tuvo un punto destacado en la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires.

La localidad chaqueña logró captar la atención del público especializado y de potenciales visitantes al mostrar sus encantos naturales, tradiciones ancestrales y la hospitalidad de su gente. Sus paisajes ribereños, su riqueza cultural y sus propuestas de turismo alternativo la posicionan como una opción auténtica para quienes buscan experiencias diferentes a los circuitos convencionales.

Una promoción construida en conjunto

El impulso turístico fue posible gracias al trabajo articulado entre el Instituto de Turismo del Chaco, la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, junto al acompañamiento de prestadores locales como Eco Tour y SKhole Tour, además de representantes de la comunidad Qom.

La propuesta incluye desde recorridos en contacto con la naturaleza y avistamiento de aves, hasta experiencias culturales inmersivas y festivales tradicionales, conformando una oferta variada que conjuga turismo, identidad y desarrollo local.

Un destino que sorprende

Con esta estrategia, Villa Río Bermejito invita a descubrir sus secretos mejor guardados y a sumergirse en la magia del Chaco, consolidándose como un destino turístico con potencial de crecimiento y con el sello de la autenticidad chaqueña.

 

