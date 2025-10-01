ABR/ Primera: Regatas plasmó ventaja, la mantuvo y lo cerró sin problemas

Por una nueva fecha del Torneo Clausura de Resistencia, el «Remero» venció con autoridad como visitante a Villa San Martín por 58 a 80. En el elenco ganador, los máximos anotadores fueron Fernando Margosa y Federico Hoferek con 20 puntos cada uno.

EL JUEGO

El partido comenzó con un Villa San Martín algo mejor con Alejo Toledo a la cabeza (7-3). Sin embargo, los minutos fueron pasando y Regatas se fue acomodando con Fernando Margosa a la cabeza y toda su efectividad haciendo jugar mejor al equipo y dándole ventaja en el score (10-13). Los minutos fueron pasando y la visita fue jugando mejor, teniendo en la zona pintada buenos aportes de los hermanos Federico y Genaro Hoferek, permitiendo a Regatas cerrar los primeros diez con ventaja de 15 a 26.

En el segundo cuarto, Regatas siguió teniendo la iniciativa del juego, donde Eliseo Llano también aportó y así todo fue más favorable (19-36). El periodo fue pasando y el juego levantó temperatura, apareciendo el nerviosismo y en consecuencia los árbitros sancionaron. Después de este bache, Regatas siempre arriba en el score con aportes de Braian Maglier en la zona pintada (27-42). El cierre del cuarto mantuvo a Regatas con ventaja, aunque hubo algunas ráfagas de Villa San Martín con Alejo Toledo y Agustín Camisasca, para terminar mejor y solamente con una pequeña diferencia en contra; al descanso largo con ventaja “Remera” de 37 a 44.

En el tercer cuarto Regatas comenzó mejor, mostrando a Federico Hoferek como la mejor opción en ataque y con buenos resultados (43-55). Con el correr de los minutos la visita se fue acomodando con Fernando Margosa a la cabeza, ante un elenco de Villa San Martín dubitativo y que solo encontró algunas corajeadas de Bruno Álvarez y Juan Pablo Páez (46-61). Y el cierre del periodo tuvo a Regatas nuevamente más claro, dónde Braian Maglier y Fernando Margosa mostrando su jerarquía, permitiendo al equipo cerrar el tercer cuarto con ventaja de 48 a 68.

Y en el último cuarto Regatas lo controló en todo momento, apareciendo Gonzalo García también con su intensidad y resultados (52-76). Y llegó el final del partido y la victoria fue para Regatas por 58 a 80.

SÍNTESIS

VILLA SAN MARTÍN (58): Santiago Rath 4, Ignacio Encinas 6, Tulio Gómez Brocal 2, Bruno Álvarez 19, Rodrigo Guisasola 0, Agustín Camisasca 6, Juan Pablo Páez 2, Juan Ignacio Godeas 0, Maximiliano Bottaro 2, Alejo Toledo 15, Gastón Alvarenga 0, Agustín Petroli 2. ENTRENADOR: Gonzalo Flores.

REGATAS (80): Lautaro De Bórtoli 6, Fernando Margosa 20, Gonzalo García 10, Genaro Hoferek 4, Fabricio Djurdjevic 2, Eliseo Llano 4, Liam Zeinsteger 0, Federico Hoferek 20, Álbaro Magallanes 2, Ramiro Gómez 0, Braian Maglier 12, Walter Colussi. ENTRENADOR: Juan Cruz Carrasco.

ÁRBITROS: Lucas Sotelo y Sebastián Quiroga.

ESTADIO: Villa San Martín (Resistencia, Chaco).

OTROS RESULTADOS

Durante la noche del martes, además del juego que tuvo victoria de Regatas sobre Villa San Martín, también jugaron Don Bosco ante Cune con victoria para el «Salesiano» por 79 a 78; y también Juventud venció como visitante a Sarmiento por 54 a 60.