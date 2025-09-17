Secuestran marihuana y detienen a un hombre en un operativo de control en Resistencia

Un operativo conjunto entre la Policía del Chaco y personal de la Municipalidad de Resistencia terminó con el secuestro de casi 150 gramos de marihuana y la detención de un hombre de 37 años, tras una maniobra de evasión en un puesto de control.

El procedimiento se llevó a cabo este martes a las 17 en un control ubicado en avenida Sabin y Cacique Ñare. Según informaron fuentes policiales, dos hombres intentaron evadir el puesto pero fueron rápidamente alcanzados por los agentes.

Al solicitarles la documentación, el conductor —identificado como Gonzalo Ramiro Fernández, de 37 años, domiciliado en el barrio Villa Río Negro— extrajo de entre sus prendas un envoltorio de polietileno negro que contenía una sustancia vegetal con características de cannabis. Su acompañante fue identificado como Carlos Javier Bazán, de 50 años, también residente en el mismo barrio.

Efectivos de la División Microtráfico, a bordo del móvil PT-328 y bajo la conducción del oficial ayudante Alexis Acosta, realizaron el pesaje y prueba de campo, que arrojó 148 gramos de marihuana, confirmados con reactivo químico en presencia de testigos.

La Fiscalía de Investigación Antidrogas Nº 2, a cargo de la doctora María Ángeles Benítez, dispuso el secuestro de la droga y la aprehensión de Fernández, mientras que Bazán fue trasladado junto a él para los trámites de rigor.

Ambos fueron conducidos a la División Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría 12ª Metropolitana para las actuaciones judiciales correspondientes.