Detuvieron a Rica, un narco que siembra terror en Pinedo

Un operativo antidroga culminó con una detención y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y armas de fuego. El detenido, según trascendidos, se trataría de Rica Fernández, narco que causa terror en General Pinedo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Operaciones Drogas de Charata, con apoyo de unidades de Sáenz Peña y Villa Ángela, quienes realizaron allanamientos simultáneos en zonas urbanas y rurales de General Pinedo, como parte de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

En el primer domicilio, por un camino vecinal de la zona rural, los agentes lograron la aprehensión de un hombre de 42 años, sindicado como el principal investigado en la causa.

Durante la requisa del inmueble, secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína, además de $20.500 en efectivo. Asimismo, hallaron una pistola calibre .22 con cargador y municiones, cartuchos de escopeta y un rifle de aire comprimido.

En paralelo, otro allanamiento se realizó en una vivienda del barrio 300 Terrenos, donde los efectivos incautaron una segunda pistola calibre .22 junto a su cargador y cartuchos.

La Fiscalía de Investigación Antidrogas de Sáenz Peña dispuso la detención del principal investigado y el secuestro de todos los elementos hallados en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.