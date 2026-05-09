Villa Ángela: desbaratan presunto kiosco narco en el barrio CGT y detienen a dos personas

Intervino la División Operaciones de la localidad, dos hombres de 41 y 35 años fueron puestos ante la justicia y secuestraron envoltorios con cocaína y elementos para estiramiento.

La investigación fue desplegada por los efectivos de División Operaciones Drogas de la localidad, luego de patrullajes investigativos y tareas de vigilancia en el barrio CGT descubrieron que habría una casa que funcionaba como kiosco narco. Solicitaron allanamientos.

Anoche alrededor de las 21, con el mandamiento judicial provisto por el juzgado de garantías en turno y en compañía de ayudantes de fiscal, se dirigieron al barrio de mención. Ingresaron a la vivienda ante un testigo y comenzaron con el registro.

En una de las habitaciones hallaron 4 envoltorios con cocaína con el peso de 2.74 gramos, un envoltorio con 2.46 gramos no reactivos para estiramiento, como así también envoltorios con bicarbonato para el mismo fin. Una balanza digital, recortes de polietileno, tijeras y cuchillo con restos de sustancia, la suma de $13.000 pesos y dos celulares. Todo fue secuestrado ya que el ayudante de fiscal determinó que todo guarda relación con la venta de estupefacientes.

En el procedimiento dos hombres de 35 y 41 años fueron notificados de su aprehensión por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.