Detienen a un hombre con cocaína y una “tumbera” en un operativo en avenida Malvinas Argentinas

En un procedimiento antidrogas realizado este martes a la noche, efectivos de la División Microtráfico Metropolitana secuestraron cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y un arma de fabricación casera conocida como tumbera. Un hombre de 40 años fue detenido.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 20.15 en avenida Malvinas Argentinas al 200 (coordenadas -27.469015, -59.009692). Personal policial patrullaba la zona de los barrios Villa Marín y alrededores cuando recibió el aviso de un vecino —que prefirió no identificarse— sobre dos personas que estarían comercializando estupefacientes en la vía pública.

Al acercarse, los agentes vieron a dos hombres con las características señaladas. Ambos intentaron huir: uno corrió por la avenida y el otro se arrojó a un canal cercano para escapar hacia calle Bogotá. Tras una breve persecución, la policía logró demorar a uno de ellos, que llevaba una mochila oscura.

En presencia de un testigo se revisó la mochila, encontrándose:

161 envoltorios tipo “bochita” con un total de 20 gramos de cocaína .

$7.520 en efectivo .

Una “tumbera”, arma de fabricación casera compuesta por dos trozos de metal galvanizado recubiertos en goma.

El detenido fue identificado como Leonardo Ariel Aranda, de 40 años, domiciliado en calle Santa María de Oro al 3100.

La Fiscalía de Investigación Antidrogas Nº 2, a cargo de la doctora María Ángeles Benítez, dispuso el secuestro de la droga y del dinero y la aprehensión de Aranda por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En tanto, por el hallazgo del arma casera, intervino el Fiscal de Investigación Penal Nº 6, doctor Víctor Recio, quien ordenó notificar a Aranda de las actuaciones en libertad por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia de armas de fuego.

El operativo fue supervisado por el comisario Walter Alejandro Kees, jefe de la División Microtráfico Metropolitana.