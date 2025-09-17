Resistencia: Un Alumno De La Escuela De Policía Evitó Un Arrebato Frente A La Escuela N° 75

WhatsApp Image 2025-09-16 at 23.06.53

Un intento de arrebato ocurrido este martes en la intersección de Falucho y Belgrano, frente a la Escuela N° 75 de Resistencia, fue rápidamente controlado gracias a la intervención del alumno López Renzo Edgardo, quien participa del Operativo de Seguridad Caminante “Vuelta a Clases”.

El hecho se produjo cuando un supuesto motochorro intentó sustraerle la cartera a una mujer. Vecinos advirtieron la situación y, junto al alumno, lograron reducir al delincuente mientras su cómplice huyó. López, que se encontraba como observador en la Escuela N° 75, dio aviso inmediato a su fiscalizador e intervino asegurando al sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Comisaría Sexta, a cargo de las actuaciones judiciales.
Desde el Ministerio de Seguridad se destacó el compromiso y la vocación de servicio de esta nueva generación de efectivos en formación, que ya trabajan en territorio acompañando a la comunidad y fortaleciendo la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad Hugo Matkovich resaltó la importancia de estos operativos, que “forman parte de una política de Estado de nuestro gobernador Zdero destinada a recuperar la seguridad y tranquilidad de los vecinos, con acciones preventivas en cada barrio”.
Los Operativos Caminantes se despliegan diariamente en distintos puntos de la capital chaqueña, con el objetivo de brindar mayor cercanía, prevención y respuesta inmediata a la comunidad, dentro del Plan Integral de Seguridad.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-16 at 19.40.59 (1)

Secuestran marihuana y detienen a un hombre en un operativo de control en Resistencia

182344w850h478c.jpg

Una pelea callejera terminó con agresiones a policías y dos detenidos

182346w850h478c.jpg

Una camioneta se estrelló contra el paredón de una escuela

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-16 at 19.40.59 (1)

Secuestran marihuana y detienen a un hombre en un operativo de control en Resistencia

WhatsApp Image 2025-09-16 at 23.06.53

Resistencia: Un Alumno De La Escuela De Policía Evitó Un Arrebato Frente A La Escuela N° 75

428058w790h444c.jpg.webp

Racing se llevó el primero ante Vélez por la ida de los cuartos de final

1448942w640h426c.jpg

Regatas cambia de cancha: jugará como local en el Fortín Rojinegro

1448989w380h253c.jpg

La UNNE en colaboración con la DEVA desarrolla una Diplomatura Universitaria en Deportes Electrónicos