Resistencia: Un Alumno De La Escuela De Policía Evitó Un Arrebato Frente A La Escuela N° 75

Un intento de arrebato ocurrido este martes en la intersección de Falucho y Belgrano, frente a la Escuela N° 75 de Resistencia, fue rápidamente controlado gracias a la intervención del alumno López Renzo Edgardo, quien participa del Operativo de Seguridad Caminante “Vuelta a Clases”.

El hecho se produjo cuando un supuesto motochorro intentó sustraerle la cartera a una mujer. Vecinos advirtieron la situación y, junto al alumno, lograron reducir al delincuente mientras su cómplice huyó. López, que se encontraba como observador en la Escuela N° 75, dio aviso inmediato a su fiscalizador e intervino asegurando al sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Comisaría Sexta, a cargo de las actuaciones judiciales.

Desde el Ministerio de Seguridad se destacó el compromiso y la vocación de servicio de esta nueva generación de efectivos en formación, que ya trabajan en territorio acompañando a la comunidad y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

El ministro de Seguridad Hugo Matkovich resaltó la importancia de estos operativos, que “forman parte de una política de Estado de nuestro gobernador Zdero destinada a recuperar la seguridad y tranquilidad de los vecinos, con acciones preventivas en cada barrio”.

Los Operativos Caminantes se despliegan diariamente en distintos puntos de la capital chaqueña, con el objetivo de brindar mayor cercanía, prevención y respuesta inmediata a la comunidad, dentro del Plan Integral de Seguridad.