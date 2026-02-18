Secheep, se registra un nuevo récord de demanda eléctrica en la provincia

El presidente de Secheep, José Bistoletti, informó que este mediodía se superó el récord de consumo eléctrico en la provincia en lo que va del verano, en el marco de las altas temperaturas que afectan a la región.

“A esta altura de la jornada ya hemos superado el récord de consumo que teníamos hasta ahora. Ayer habíamos registrado 870 megavatios y hoy ya estamos arriba de 900 megas, es decir, por encima del máximo de este año”, detalló el titular de la empresa energética provincial.

El incremento sostenido de la demanda responde principalmente al uso intensivo de equipos de refrigeración ante la ola de calor, lo que genera una fuerte exigencia sobre el sistema eléctrico provincial y también sobre el sistema interconectado nacional.

Desde la empresa señalaron que el sistema continúa operando, aunque bajo alta exigencia, y que se monitorea de manera permanente el comportamiento de la red para garantizar la prestación del servicio.

Uno de los picos más altos de los últimos años

En este contexto, Secheep reiteró el pedido a la comunidad de realizar un uso responsable y eficiente de la energía, especialmente en los horarios de mayor consumo, con el objetivo de colaborar con la estabilidad del sistema y evitar sobrecargas.

El nuevo récord representa uno de los niveles de demanda más elevados de los últimos años, reflejando el impacto directo de las condiciones climáticas extremas sobre el consumo eléctrico en la provincia.