La Escondida celebró el Día del Trabajador con guiso comunitario y música en vivo

La localidad de La Escondida vivió una noche especial en la previa del Día del Trabajador, con una celebración popular que reunió a decenas de vecinos en la plaza central.

El evento, organizado por el municipio, tuvo como eje un guiso comunitario preparado por los propios vecinos, quienes aportaron el sabor tradicional a una jornada marcada por el encuentro y la participación. Además, la velada contó con espectáculos de bandas locales que animaron la noche y convocaron a familias enteras a disfrutar al aire libre.

Muchos asistentes se acercaron con reposeras y mates, generando un ambiente distendido de charla, música y convivencia comunitaria, en una jornada que se desarrolló con gran concurrencia y en un clima ideal.

El intendente Alfredo Caballero destacó el espíritu de la celebración y valoró el compromiso de los vecinos: “Fue una noche de encuentro, de mates, charlas y música con el talento de nuestros conjuntos locales que hicieron vibrar a cada vecino y vecina”.

Durante su mensaje, el jefe comunal también rindió homenaje a los trabajadores de la ciudad, resaltando su esfuerzo cotidiano como motor del crecimiento local. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo como valor central en la construcción de la comunidad.

La jornada cerró con un mensaje de unidad y compromiso colectivo, reafirmando el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos sociales y el desarrollo de la localidad a través del esfuerzo compartido.