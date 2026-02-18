Resistencia: Avanza el edificio Piacentini: 24 familias más, cerca de la vivienda propia

El gobernador Leandro Zdero supervisó este miércoles el avance de las obras del Edificio Fideicomiso Piacentini, un emprendimiento que contempla la construcción de 24 departamentos, ya sorteados públicamente, y que registra un progreso cercano al 40%. La obra, ubicada sobre avenida Piacentini, estaría finalizada hacia fin de año para su inauguración en enero de 2027.

El mandatario estuvo acompañado por el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, quien destacó que el proyecto se desarrolla en el marco del Programa Fideicomiso Inmobiliario Piacentini, impulsado por el organismo en conjunto con Fiduciaria del Norte S.A..

El emprendimiento es llevado adelante por Fiduciaria del Norte S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario Piacentini, anunciado oficialmente por el gobernador el 10 de junio de 2025. La iniciativa promueve un modelo de gestión que articula inversión privada con planificación pública, facilitando el acceso a la vivienda a familias con capacidad de ahorro mediante mecanismos transparentes y sostenibles.

“La obra viene a buen ritmo; se está cumpliendo con todo lo establecido en el plan de trabajo y estimamos que estará terminada para fin de año”, precisó Berecoechea. El titular del IPDUV explicó que la operatoria contempla un esfuerzo compartido con las familias adjudicatarias, que realizan un aporte económico inicial, mientras que el organismo financia el resto de la obra. Un esquema similar se implementa también en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante la recorrida participaron además el presidente de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira; el vocal de Vivienda, Daniel Monti; y Osvaldo Egea, en representación de la empresa constructora Coning S.A., encargada de ejecutar la obra.

Desde la firma indicaron que ya se concluyó la estructura de hormigón armado del edificio y actualmente se avanza con el cerramiento de mampostería para proceder al techado. En las próximas semanas se ejecutará la estructura del techo en el cuarto piso para impermeabilizar la obra y luego iniciar la etapa de terminaciones, que incluirá pisos, revoques y carpinterías.