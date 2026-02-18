La UNNE firmó con la Contaduría General del Chaco, un convenio inédito de asistencia con Inteligencia Artificial

El acuerdo marca un hito institucional: por primera vez, la Universidad Nacional del Nordeste , pone a disposición de un organismo público externo, un sistema de Inteligencia Artificial desarrollado en el propio ámbito universitario para optimizar procesos administrativos y de control.

La Universidad Nacional del Nordeste -en la figura de su rector, doctor Omar Larroza- y la Contaduría General de la Provincia del Chaco -representada por su titular, contador general Marcelo José Zabaleta- suscribieron un convenio específico de cooperación que habilita el desarrollo e implementación del sistema basado en Inteligencia Artificial desarrollado en la UNNE, destinado a optimizar los procedimientos internos del organismo provincial chaqueño.

Es la primera institución externa a la que la UNNE asistirá con el sistema IA UNNE con funcionalidades de inteligencia artificial desarrollado por la Universidad.

Convenio específico

El convenio se firma con la mirada puesta en la colaboración institucional, con la idea de que la Contaduría General del Chaco, logre crear herramientas inteligentes de carácter asistencial, orientadas a mejorar la eficiencia de sus procesos administrativos, sin sustituir en ningún caso el análisis humano, los dictámenes técnicos ni las decisiones que corresponden legalmente a la Contaduría General.

La iniciativa se encuadra en el Convenio Marco vigente entre la UNNE y la Provincia del Chaco y responde a un requerimiento formal presentado por la Contaduría General en diciembre de 2025.

A partir de este acuerdo, la UNNE desarrollará módulos de trabajo personalizados y diferenciales, adaptados a las necesidades específicas del organismo de control interno sobre la administración financiera y contable del sector público provincial.

Las soluciones desarrolladas funcionarán como apoyo técnico y orientativo

para los equipos profesionales del organismo.

Modernización, eficiencia y transparencia en la gestión pública

Entre los objetivos centrales del convenio se destacan la profesionalización de los entornos de trabajo, la modernización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la eficiencia, la transparencia y la equidad en la gestión pública, a través del uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de diez meses, con posibilidad de prórroga e incluye instancias de asistencia técnica, monitoreo y evaluación del impacto de las soluciones implementadas. Asimismo, se establecen estrictos compromisos en materia de confidencialidad y protección de datos personales, en cumplimiento de la normativa internacional vigente.

Autoridades presentes



El rector Larroza, estuvo acompañado en la firma por las secretaria general Administrativa, contadora Analía Falcón y la auditora interna de la UNNE, Laura Sánchez; acompañaron la mesa de acuerdo, el coordinador ejecutivo de Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la UNNE, Federico Agostini junto a Valeria Uribe a cargo de la Auditoría en Sistemas de la UNNE y la directora de Infraestructura Edilicia de la UNNE, Luján del Cueto.

Por la Contaduría General de Chaco, se hicieron presentes acompañando al contador general Zabaleta, Carolina Colalucce en su rol de auditora operativa, Leonardo Alvarez y Adrián Maximiliano Monzón, asesores técnicos y el asesor legal, Marcelo Domecq.

“Es un gran desafío para nuestra universidad este trabajo asociativo que iniciamos con la Contaduría General del Chaco, porque es parte de nuestra premisa institucional el lograr trabajar interinstitucionalmente, para hacer más eficientes los procesos del estado” reconoció el rector de la UNNE tras la firma.

Con este convenio, la UNNE reafirma su rol estratégico como generadora de conocimiento aplicado y su compromiso con la innovación tecnológica al servicio del desarrollo institucional y del fortalecimiento del Estado, marcando un precedente para futuras articulaciones con organismos públicos y privados de la región.

Podés conocer detalles del Sistema de Inteligencia Artificial desarrollado en la UNNE para sumar eficiencia a la gestión, ingresando AQUÍ