Javier Martínez presentó su libro en Las Garcitas y dialogó con vecinos sobre la realidad social

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El dirigente Javier Martínez continúa recorriendo el interior de la provincia del Chaco con la presentación de su libro “Del dolor a la victoria”, en el marco de una gira que combina la difusión de su obra con el intercambio directo con las comunidades.

En esta oportunidad, Martínez visitó la localidad de Las Garcitas, donde fue recibido por el intendente René Armando Benítez y vecinos de la comunidad.

Durante el encuentro, además de compartir detalles de su libro, se generó un espacio de reflexión sobre el contexto actual y las dificultades que atraviesan las familias, instituciones y comunidades.

“El momento que vivimos requiere escucha, comprensión y, sobre todo, compromiso para construir el futuro”, expresó Martínez, destacando la importancia del diálogo con los distintos sectores del interior provincial.

La recorrida forma parte de una agenda que busca acercar propuestas, recoger inquietudes y fortalecer el vínculo con distintas localidades del Chaco.

 

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