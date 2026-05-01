Fontana cerró jornada de concientización sobre adicciones y bullying en jóvenes

La Municipalidad de Fontana llevó adelante una jornada de reflexión y concientización centrada en problemáticas que afectan a adolescentes, como las adicciones y el bullying, en un encuentro realizado en la Casa de la Historia y la Cultura.

Bajo el lema “Hablemos de Adicciones en la Adolescencia” y “El impacto del bullying en los jóvenes”, la actividad reunió a profesionales, vecinos y autoridades con el objetivo de generar espacios de diálogo y prevención.

El cierre de la jornada contó con la participación del secretario de Economía Social y Microcrédito, Hernán Valenzuela, quien acompañó la iniciativa y destacó la importancia de abordar estas temáticas desde una mirada integral.

Desde el municipio remarcaron la necesidad de seguir promoviendo este tipo de encuentros para fortalecer la contención, la escucha activa y el acompañamiento a jóvenes y sus familias.

Asimismo, agradecieron la participación de la comunidad y de los profesionales que contribuyeron al desarrollo de la jornada, reafirmando el compromiso de continuar generando acciones que favorezcan el bienestar social.