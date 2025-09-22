Secheep advierte que no pide datos ni ofrece descuentos por teléfono

La empresa Secheep informa a sus usuarios y especialmente a los jubilados, que no realiza llamadas ni envía mensajes solicitando datos personales u ofreciendo descuentos.

Se trata de una alerta preventiva ante posibles intentos de estafa que buscan engañar a la población, utilizando el nombre de la empresa.

Recomendaciones de Secheep:

No brindar información personal por teléfono, mensajes o redes sociales.

Verificar cualquier comunicación directamente con Secheep a través de sus canales oficiales.

Ante sospechas de estafa, comunicarse inmediatamente con el 911 y realizar la denuncia correspondiente.

«Queremos que nuestros usuarios estén informados y protegidos. Secheep no ofrece descuentos a jubilados ni solicita datos personales por teléfono o redes. Reiteramos la importancia de no responder a estos llamados fraudulentos», señaló la empresa.

Secheep reafirma su compromiso con la seguridad y protección de sus usuarios y continuará difundiendo información para prevenir fraudes.