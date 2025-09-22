Salud Y La Fundación “Cuerpo Y Alma” Llevan Adelante Un Operativo De Cirugías Gratuitas, En Castelli Y Miraflores

WhatsApp Image 2025-09-22 at 11.26.51

Este operativo contempla cirugías de vesículas y hernias inguinales; endoscopías, atenciones de otorrinolaringología, desde el área de Traumatología, cirugías de ligamentos cruzados y de rodillas; también habrá servicio de mamografía para pacientes de 40 años en adelante.

El Ministerio de Salud recibió a la Fundación «Cuerpo y Alma» de Buenos Aires, un grupo de profesionales voluntarios que se sumarán esta semana a los operativos de abordaje, basados en cirugías desde el Hospital del Bicentenario «Gral. Güemes».
El mismo operativo se desarrolla a través de consultorios externos en la localidad de Miraflores.
Desde el área sanitaria del hospital destacaron el trabajo colaborativo entre la asociación y el Ministerio de Salud y la decisión del Gobierno del Chaco en aportar recursos genuinos para fortalecer la salud de los chaqueños.
El objetivo del operativo es garantizar acceso a la salud de calidad, combinando la experiencia de profesionales voluntarios con la infraestructura del hospital público, y promoviendo la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de distintas patologías.

Con esta iniciativa, cientos de vecinos podrán acceder a tratamientos quirúrgicos y estudios de prevención, reafirmando el compromiso del Gobierno del Chaco con la salud pública y el bienestar de la población.

