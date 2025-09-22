Anses lleva operativos móviles a cinco localidades chaqueñas

Anses informa que, mediante los operativos de atención ubicados en diferentes ciudades del país, recibe consultas y realiza trámites de la seguridad social.

Los días, horarios y ubicaciones por localidad son:

Puerto Bermejo: lunes 22, de 7 a 13, en el CIC, calle pública s/n.

Charadai: martes 23, de 7 a 13, en 12 de octubre y Ex Combatientes.

Corzuela: jueves 25, de 7 a 13, en Hipólito Yrigoyen s/n, entre Sarmiento y Rivadavia.

General Vedia: jueves 25, de 7 a 13, en el SUM de Ruta 1 s/n y Comandante Campos.

Colonia Benítez: viernes 26, de 7 a 13, en Radio Activa, avenida Marcos Briolini s/n y Algarrobo.

Quienes estén interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción), presentación del certificado escolar, prestación por desempleo, Tarifa Social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de clave de la seguridad social, constancia de empadronamiento a una obra social, actualización de datos personales, entre otras.