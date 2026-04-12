Se viene una semana con lluvias y tormentas, algunas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo muy inestable para los próximos días, en Resistencia ya lrededores, con lluvias y tormentas (algunas fuertes), y ambiente cálido y muy húmedo, con temperaturas mínimas en torno a los 20 grados y máximas de 27.

En detalle, para este lunes se espera cielo mayormente nublado a nublado con tormentas aisladas, y vientos leves del noreste rotando al este. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 26 de máxima.

Asimismo, para el martes se prevén tormentas fuertes durante todo el día, y vientos leves del noreste rotando al este, con un piso térmico de 21 grados y un techo de 26.

En tanto, para el miércoles se anuncia tormentas fuertes por la mañana, y lluvias por la tarde-noche, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 27.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica tiempo inestable, con cielo nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima.