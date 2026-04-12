Comenzaron los operativos municipales de descacharrado en Resistencia

La Municipalidad de Resistencia inició la campaña 2026 de descacharrado, operativo integral de retiro de elementos en desuso, escombros y, en caso de detectarse, residuos dispersos por la vía pública.

El arranque de este dispositivo fue en un amplio sector, abarcando 4 barrios ubicados entre avenidas Alvear, Mac Lean, 25 de Mayo y Hernandarias.

Rubén Sibert, asistente técnico del área de Ambiente, explicó que «tenemos incluídos cuatro barrios. En este momento estamos trabajando con ocho camiones, dos minicargadores y una retroexcavadora».

Consignó que la tarea consistió en levantar los residuos típicos como ramas, cacharros, cubiertas y el retiro de algunos electrodomésticos en desuso previa solicitud de los vecinos.

«Hoy se dio inicio nuevamente, ya que el año pasado estuvimos haciendo este tipo de trabajo y ahora se retoma, la gente lo acepta bien», indicó.

También recomendó que no dejen de presentar sus pedidos de tareas no programadas, a fin de forzar un circuito mutuo de comunicación para mantener en buenas condiciones la ciudad, además de recordar la importancia de no arrojar residuos a la calle.

Este tipo de intervenciones se realizarán todos los fines de semana en sectores que serán informados oportunamente a través de todos los canales de comunicación del Municipio, ya sea por la página web resistencia.gob.ar o las redes sociales.