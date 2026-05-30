Continúan las capacitaciones en gastronomía y confección en Chorotis

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La Municipalidad de Chorotis informó que continúan desarrollándose con normalidad los cursos de Gastronomía Chef y de Moldería, Corte y Confección, propuestas de formación orientadas a brindar herramientas y conocimientos a los participantes.

Desde la comuna destacaron el compromiso y la participación de los alumnos, quienes avanzan en cada clase incorporando nuevas habilidades y fortaleciendo su capacitación en distintos oficios.

Las actividades cuentan con el acompañamiento del intendente Ariel Hofstetter y forman parte de las acciones impulsadas por el municipio para promover la formación y el desarrollo personal de los vecinos de la localidad.

Según señalaron desde la organización, las capacitaciones buscan generar oportunidades de aprendizaje y contribuir al fortalecimiento de conocimientos que puedan ser aplicados tanto en el ámbito laboral como en emprendimientos personales.

Las autoridades municipales valoraron el interés demostrado por los participantes y reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo espacios de formación que favorezcan el crecimiento y la inclusión de la comunidad.

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