El gobierno anunció la pavimentación de la avenida Las Piedras en Barranqueras

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, anunció este sábado el inicio de las obras de pavimentación de la avenida Las Piedras en Barranqueras, un proyecto que contempla la intervención de 10 cuadras y que comenzará dentro de las próximas dos semanas.

El anuncio fue realizado durante una recorrida por la zona junto a vecinos, funcionarios provinciales y representantes de distintos organismos. Según destacó el mandatario, la obra responde a una demanda histórica de los habitantes del sector y permitirá mejorar significativamente la conectividad y la calidad de vida de la comunidad.

“Vamos a concretar la avenida Las Piedras, una obra que los vecinos de este sector de Barranqueras esperaban desde hace mucho tiempo”, afirmó Zdero al confirmar el inicio de los trabajos.

El gobernador señaló que la pavimentación facilitará el tránsito diario de los vecinos y fortalecerá la integración de este sector con otros puntos de la ciudad. Asimismo, sostuvo que la intervención forma parte de un conjunto de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura urbana del área metropolitana.

Durante la actividad estuvieron presentes el diputado provincial Samuel Vargas, Alicia Azula del Puerto, los concejales Juan Chaussivert y Silvina Salinas, Jonathan Roa en representación de Sameep, Carina Batalla y vecinos del lugar.

Por su parte, el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, explicó que el proyecto había quedado paralizado en 2023 y que fue reactivado por decisión del Gobierno provincial.

El funcionario detalló que la primera etapa contempla la ejecución de aproximadamente 1.000 metros de pavimento, con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos. Además, indicó que se revisarán las tareas realizadas anteriormente para garantizar que la obra se complete con los estándares técnicos requeridos.

“Vamos a corregir lo que sea necesario y avanzar para terminar una obra de calidad”, expresó De Martini, quien confirmó que las tareas comenzarán en el barrio La Toma dentro de dos semanas.

La pavimentación de la avenida Las Piedras se suma a otras obras de infraestructura impulsadas en Barranqueras y apunta a mejorar la circulación vehicular, la accesibilidad y el desarrollo urbano de uno de los sectores más poblados de la ciudad.