Noche de vinos, música y gastronomía con “Música de guarda, sonidos que se degustan” en Casa de las Culturas

El próximo 30 de mayo a las 21, la vinoteca Cleto presenta “Música de guarda, sonidos que se degustan” en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90) del Instituto de Cultura del Chaco, en una noche que combinará arte, música en vivo y gastronomía.

La experiencia tendrá lugar en el emblemático salón del segundo piso, espacio donde ensaya la Orquesta Sinfónica, y contará con la presentación en vivo de la banda local Siete Pieles, acompañada por las visuales de VJ Lancelot.

La propuesta busca generar un encuentro sensorial en un entorno único, maridado con los vinos de Cleto y una experiencia gastronómica especialmente pensada para la ocasión.

Los cupos son limitados y las entradas ya están disponibles a través de Butaca Uno.

El emprendimiento

La vinoteca Cleto se gestó en pandemia. Está a cargo de Sergio Núñez Crash, enólogo y somelier y lleva este nombre en honor a su padre, farmacéutico pionero en el Chaco.