En mayo habrá dos funciones de títeres para infancias en el marco del Día de los Jardines

El jueves 28 y viernes 29 de mayo, en el Complejo Cultural Guido Miranda, dependiente del Instituto de Cultura, se llevarán a cabo dos funciones de títeres para instituciones educativas en el marco del Día de los Jardines. La propuesta estará a cargo de la Fundación Cultural del Acuífero Guaraní.

Los horarios serán a las 10 y a las 14. Esta presentación forma parte del ciclo «Vamos al Teatro” del Guido Miranda. Las infancias podrán ver “El casamiento de María”, obra que transmite valores como el amor verdadero, la colaboración, la astucia y el perdón, a través de una historia dinámica y participativa.

Al finalizar la función, el titiritero ofrecerá un espacio interactivo donde los niños podrán conocer los personajes utilizados y aprender, de manera sencilla, cómo crear sus propios títeres, fomentando la creatividad y el aprendizaje. El valor de la entrada es de $3.000 por niño.