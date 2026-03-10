Ceci Méndez y Patricia Gómez: Cantoras de dos orillas en el Cecual

Este sábado 14 de marzo a las 21:30, en el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco, se presentará Cantoras de dos orillas, espectáculo que reúne a las cantoras Ceci Méndez (Buenos Aires) y Patricia Gómez (Reconquista), acompañadas por el pianista Mariano Peresón. El recital cuenta con apoyo de la productora Esto también está sonando y tendrá como invitada especial a Luli Maidana.

Las entradas se podrán adquirir en puerta desde una hora antes del espectáculo.

La propuesta reúne a dos voces que dialogan desde distintas orillas del país para compartir un repertorio que recorre clásicos del folklore argentino y canciones de autoría propia, en un concierto íntimo donde las canciones pintan paisajes, evocan memorias y cuentan historias desde la profundidad y la sensibilidad de sus interpretaciones.

La cantautora Ceci Méndez, que llega desde la ciudad de Buenos Aires, inicia así una gira por el Litoral junto a Patricia Gómez y Mariano Peresón, consolidando un cruce artístico que celebra las raíces musicales de la región y la potencia de las voces femeninas dentro del cancionero popular.

Patricia Gómez

Voz fundamental de la música popular argentina con más de cuatro décadas de trayectoria. Nacida en Reconquista, editó ocho discos: Sendero de ilusión (1987), Paisajes (1992), De sueños y silencios (1996), Purahei (2006), Piel de río (2015), Jaaukanigás (2018), De raíz (2020) y Radio Goya (2022), y obtuvo dos nominaciones a los Premios Gardel.

Sus giras internacionales la llevaron por Europa y China, consolidando un camino que también brilla en los escenarios mayores del país, como el Festival Nacional de Cosquín -como solista, e integrando propuestas colectivas y la delegación oficial santafesina- y la Fiesta Nacional del Chamamé.

Ceci Méndez

Cantautora de Buenos Aires con proyección internacional, elegida para representar a Argentina en el Festival de Viña del Mar y reciente ganadora del Certamen Eduardo Falú (Academia Nacional del Folklore).

En 2025 lanzó su cuarto álbum, Desde que llegaste a casa, con mayoría de composiciones propias e invitados de lujo como Marta Gómez, Ernesto Snajer, Milagros Caliva, Abi González y David Bedoya. Incluye su tema “Chamarrita del ritual”, galardonado con el 1er premio en la Fiesta Provincial de la Chamarrita.

Autora de Un certain flâneur, canción de su primer disco que representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los escenarios musicales más importantes de América Latina.