La arpista Marta Carrara presenta “Íntimo” en el Guido Miranda

El jueves 25 de junio a las 21, la reconocida arpista Marta Carrara se presentará en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura, con su concierto “Íntimo”, una propuesta musical atravesada por la emoción, los recuerdos y la sensibilidad sonora.

Se trata de un espectáculo donde el arpa se convierte en un puente entre lo audible y lo emocional. A lo largo de la noche, la artista realizará un recorrido musical vinculando distintas obras con momentos significativos de su vida y de su trayectoria artística.

El repertorio incluirá interpretaciones de diversos géneros musicales ejecutados en Arpa Paraguaya de Concierto y Arpa Eléctrica Celta Francesa, abarcando música de películas, canciones melódicas, pop y otras propuestas contemporáneas.

El concierto contará, además, con la participación especial del violinista Tuny González, con quien Carrara propondrá un diálogo de cuerdas que potenciará la intensidad y la emotividad del espectáculo.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro, de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.