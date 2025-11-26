Se viene la «Noche de las Peatonales»: se podrá comprar de 19 a 23

La Cámara de Comercio de Resistencia anunció la realización de «La Noche de las Peatonales», que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en la ciudad capitalina, de 19 a 23 horas.

Se trata de un evento único que transformará el microcentro en un espacio de encuentro, cultura y oportunidades comerciales; una experiencia nocturna donde el comercio local se vincula con el arte, la música y la comunidad.

Además, el Nuevo Banco del Chaco ofrecerá una promoción especial con Tarjeta Tuya: 15% de bonificación y 4 cuotas sin interés, aportando un incentivo adicional para que vecinos y visitantes aprovechen las propuestas comerciales durante el evento.

En ese marco, informaron que el evento abarcará las cuatro cuadras de la peatonal del microcentro, incluyendo la avenida Alberdi, lo que conforma un recorrido completo dentro del principal corredor comercial de Resistencia.

Noche de las Peatonales.

Se trata de una herramienta estratégica de venta para los comercios ubicados en la zona peatonal y el microcentro, a fin de aumentar el flujo de gente en horario nocturno, generar clima festivo e impulsar las ventas en los negocios de la zona, previo a la Navidad y Año Nuevo.

La jornada contará con la participación de escuelas de arte y canto en vivo, Club Robótica que muestra proyectos tecnológicos, junto a la presentación de la banda de música popular. Además, se realizará una exposición de autos clásicos en la avenida Alberdi, que permanecerá cerrada al tránsito, donde se exhibirá una selecta colección de vehículos antiguos.

En cada cuadra de la peatonal, se instalarán puestos de cerveceros artesanales locales, ofreciendo una variada propuesta gastronómica regional. Esta presencia contribuye a fortalecer la identidad del evento y generar espacios de encuentro, favoreciendo un ambiente de convivencia y disfrute para los visitantes.

Aquellos comercios que estén interesados en participar de la propuesta, pueden adherirse en www.ccres.org.ar

GRAN CIERRE Y SORTEOS

El evento culminará con un cierre especial en un escenario montado para la ocasión. En este espacio, se realizarán la entrega de importantes premios.

Durante la premiación habrá aportes de Lotería Chaqueña y comercios locales.