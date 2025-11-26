Caso Cecilia: comenzó la audiencia de cesura y la jueza fijó un cuarto intermedio hasta mañana

La audiencia de cesura del juicio por el femicidio que sacudió al Chaco comenzó este miércoles en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, sobre el expediente 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio».

Cinco de los seis imputados, ya declarados culpables por el jurado popular el 15 de noviembre, se sentaron en el banquillo:

César Sena, autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. Marcela Acuña, partícipe primaria. Fabiana González y Gustavo Obregón, responsables de encubrimiento agravado.

Gustavo Melgarejo, culpable de encubrimiento simple. En tanto, Emerenciano Sena —declarado culpable como partícipe primario— no asistió por un problema de salud, según informaron sus defensores.

Quiénes representan a cada parte

Ministerio Público: el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

Querellas: Gustavo Briend (por Gloria Romero) y Juan Ignacio Díaz (por la Subsecretaría de Género y Diversidad, en representación de Sonia Valenzuela).

Defensas

Por César Sena, Gabriela Tomljenovic y Celeste Segovia.

Por Emerenciano Sena, Ricardo Osuna y Olga Mongelós.

Por Marcela Acuña, la defensora oficial N.º 12, Celeste Ojeda.

Por Fabiana González y Gustavo Obregón, Elena Puente y Orlando Peralta.

Por Gustavo Melgarejo, Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz.

Qué se discute en esta etapa

La cesura es la instancia en la que se definen las penas, luego del veredicto de culpabilidad del jurado. Aquí se ponderan antecedentes, circunstancias atenuantes y agravantes, y se escucha a las partes antes de que la magistrada dicte la sentencia.

Mañana, desde las 9, se retomará la audiencia con la continuidad de los planteos y la producción de prueba pertinente para esta fase. La expectativa está puesta en los argumentos finales que podrían perfilar la escala de sanciones para cada imputado.